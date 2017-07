TERNYATA! Biaya Pertandingan Conor McGregor vs Floyd Mayweather Lebih Mahal ketimbang Laga Pacquiao vs Mayweather

MINGGU 27 Agustus 2017 siang WIB digelar pertandingan terbesar dalam sejarah tinju dunia. Bagaimana tidak, pertandingan yang mempertemukan Conor McGregor dan Floyd Mayweather Jr di T-Mobile Arena, Las Vegas, Amerika Serikat itu akan menelan biaya hingga USD500 juta atau sekira Rp6,6 triliun!

Uang sebanyak itu berasal dari penjualan tiket, pay per view dan sponsor. Hal itu berarti, pertandingan McGregor vs Mayweather telah melewati biaya pertandingan terbesar sebelumnya yang dipegang laga Manny Pacquiao vs Mayweather.

Saat itu, biaya pertandingan yang dikeluarkan mencapai USD400 juta atau setara Rp5,3 triliun. Namun sayang, laga Pacquiao vs The Money –julukan Mayweather– tidak berakhir menarik. Pacquiao yang sedang mengalami cedera bahu gagal menampilkan pukulan-pukulan kerasnya.

Sementara itu, Mayweather seperti biasa, lebih banyak bertahan dan baru menyerang ketika lawan lengah. Tentu harapannya, laga McGregor vs Mayweather tidak berjalan seperti laga termahal sebelumnya.

Diharapkan, McGregor yang biasa turun di ajang UFC tampil trengginas dengan melancarkan pukulan-pukulan mematikan ke tubuh Mayweather. Dengan begitu, emosi Mayweather bisa terangkat dan pertandingan dijamin berlangsung menarik.

Sebagai tambahan informasi, pertandingan nanti dilangsungkan dalam disiplin ilmu tinju. Karena itu, McGregor yang tak hanya terfokus ke satu disiplin ilmu wajib mempelajari tinju lebih dalam untuk menghadapi Mayweather yang memiliki rekor 49 laga tak terkalahkan.