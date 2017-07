Meski Finis Ketiga di Etape 20, Froome Berpeluang Juarai Tour de France 2017

MARSEILLE – Pesepeda tim Sky, Chris Froome sedikit lagi bakal meraih gelar juara Tour de France 2017. Hal tersebut didapatkan usai dirinya melewati Etape 20 di kota Marseille.

Memang Froome tidak keluar sebagai yang terdepan. Namun, ia masih unggul 54 detik dari Rigoberto Uran sebagai pesaingnya di papan klasemen klasifikasi umum alias yellow jersey.

Etape 20, Maciej Bodnar (Team Bora-Hansgrohe) keluar sebagai yang terdepan. Diikuti oleh rekan satu tim Froome yakni Michal Kwiatkowski.

Atas hasil tersebut, maka lomba Etape 21 Tour de France 2017 bakal berlangsung pada Minggu 23 Juli 2017 malam WIB. Kali ini para pesepeda bakal melewati Montgeron menuju finis di Champ-Elysees, Paris.

Para pesepeda bakal menghabiskan jarak sepanjang 103 km. Froome diperkirakan keluar sebagai calon kuat juara.

Les porteurs de maillot la veille de Paris / The leader jersey wearers the day before Paris #TDF2017 pic.twitter.com/jcZPbqGaIT— Le Tour de France (@LeTour) July 22, 2017

Berikut Hasil Etape 20 dari Marseille menuju Marseille:

1 M. Bodnar BOH in 28'15"

2 M. Kwiatkowski SKY in 28'16" at +00'01''

3 C. Froome SKY in 28'21" at +00'06''

4 T. Martin KAT in 28'29" at +00'14''

5 D. Impey ORS in 28'35" at +00'20''

6 A. Contador TFS in 28'36" at +00'21''

7 N. Arndt SUN in 28'43" at +00'28''

8 R. Uran CDT in 28'46" at +00'31''

9 S. Kueng BMC in 28'49" at +00'34''

10 S. Chavanel DEN in 28'52" at +00'37''