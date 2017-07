Final Wimbledon, Set Pertama Milik Federer

WIMBLEDON – Partai puncak Wimbledon 2017 mempertemukan Roger Federer melawan Marin Cilic. Pada set pertama, Federer berhasil menang dengan skor 6-3 pada Minggu (16/7/2017) malam WIB.

Pawa set awal pertarungan berlangsung sengit lewat servis mematikan. Namun, Cilic banyak melakukan unforced errors, tercatat ia melakukan 10 kali. Sementara Federer hanya melakukan sebanyak empat kali.

Cilic yang berusia 28 tahun itu terlihat kesulitan menaklukkan Federer yang jauh lebih matang. Pasalnya beberapa servisnya mampu dimentahkan oleh petenis asal Swiss tersebut.

Alhasil, set pertama menjadi milik Federer. Itu menjadi kemenangan ke 17 beruntunnya selama berduel dengan Cilic.

Roger Federer claims the opener against Marin Cilic 6-3 - his 17th straight set won at this year's Championships#Wimbledon pic.twitter.com/bxHLWcTSqN— Wimbledon (@Wimbledon) July 16, 2017