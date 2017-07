Tersingkir, Johanna Konta Dapat Ucapan dari Penyanyi Legendaris Asal Irlandia

LONDON – Petenis putri asal Inggris, Johanna Konta, harus tersingkir dari ajang Wimbledon 2017. Konta harus tersingkir di babak semifinal setelah dikalahkan oleh Venus Williams melalui pertarungan dua set dengan skor 6-4 dan 6-2.

Lolosnya Konta ke babak semifinal Wimbledon menorehkan sejarah baru. Maklum saja, Inggris berhasil menyumbangkan nama di babak semifinal melalui Wade pada ajang Wimbledon 1977.

Bahkan, Wade sukses keluar sebagai juara pada tahun tersebut. Sayang, prestasi Konta tak mampu menyamai raihan Wade. Meski demikian, petenis berusia 26 tahun mendapat banyak pujian dari para pendukungnya.

Salah satu yang terbaru adalah dukungan dari penyanyi pria asal Irlandia, Van Morrison. Morrison mengunggah ungkapan semangatnya melalui akun Twitter-nya, @vanmorisson. Dalam unggahannya tersebut, Morrison menyebut bahwa penampilan Konta sangat baik.

“Jo, Anda tampil dengan baik. Kami sangat bangga denganmu dan saya senang jika Anda bisa datang sebagai tamu di salah satu gigs saya. Van,” cuit Morrison.

Thank you so much! I would love you to! https://t.co/uzMYxdE2CC— Johanna Konta (@JoKonta91) July 13, 2017