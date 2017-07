SPORT TWEETS: Tersingkir dari Wimbledon 2017, Johanna Konta Ucapkan Terima Kasih kepada Fans

LONDON – Petenis asal Inggris, Johanna Konta, harus tersingkir di ajang Wimbledon 2017. Konta harus tersingkir usai kalah dari petenis Amerika Serikat, Venus Williams, melalui pertarungan dua set dengan skor 6-4 dan 6-2.

Padahal, melajunya Konta ke babak semifinal berhasil mencetak sejarah baru. Sebab, Konta menjadi petenis pertama Inggris yang melaju ke babak semifinal Wimbledon setelah 40 tahun lamanya. Terakhir ada Wade yang berhasil keluar sebagai juara pada 1 Juli 1977.

Namun sayang, mimpi petenis berusia 26 tahun itu harus kandas. Dengan kegagalannya tersebut, Konta meminta maaf sekaligus berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh masyarakat Inggris di akun Twitter-nya, @JoKonta91.

Thank you to everyone for the love and support over these past 2 weeks. ❤❤ @Wimbledon pic.twitter.com/dIckPGp79c— Johanna Konta (@JoKonta91) July 13, 2017