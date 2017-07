Terkait Penyelenggaraan Asian Games 2018, Yayuk Basuki Pertanyakan Transparansi Inasgoc

JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI Yayuk Basuki mempertanyakan sejumlah transparansi pengajuan anggaran yang diminta Inasgoc terkait penyelenggaraan even Asean Games 2018 di Jakarta dan Palembang.

Yayuk menilai ada banyak hal yang perlu dijelaskan dari total anggaran sebesar Rp 4.9 triliun yang disampaikan ketua Inasgoc, Erick Thohir dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi X DPR RI, diantaranya soal pertanggungjawaban mengenai anggaran sebesar Rp600 miliar.

"Apa sudah ada pertanggungjawaban dari Inasoc terkait anggaran Rp600 miliar, karena sampai sekarang kami belum menerima soal laporan itu, memang betul sekarang Inasoc sudah ada Peppresnya bahwa pertanggungjawaban baru diberikan nanti setelah penyelenggaraan Asean Games paling lambat akhir desember," kata Yayuk dalam RDPU, di Komisi X DPR RI, Senayan, Kamis (13/7).

"Hanya ini anggaran yang telah digelontorkan pada 2015/2016 yaitu campaign fee dan broadcasting fee, ini yang sebetulnya kami terus terang saja bukan tidak percaya tapi ini soal sukses administrasi kita tidak ingin meninggalkan hal-hal yang kurang baik kemudian harinya," tambahnya.

Masih dikatakan mantan atlet petenis itu, ia mulai mempertanyakan soal anggaran yang ditujukan kepada setiap Deputy Inasgoc. "Saya melihat di Deputy I perlengkapan Cabor untuk tes event ini untuk apa saja?, karena untuk Deputy I ini anggarannya sebesar Rp 1.2 triliun untuk tahap I kemarin sudah dikeluarkan Rp 20 miliyar, apa urgensinyab seperti apa dan Cabor apa saja?," tanyanya.

"Lalu, Deputy II yang dimana anggarannya sekitar Rp1,68 triliun, saya tidak mengerti soal adanya anggaran untuk dekorasi looks of the games karena anggarannya besar Rp175 miliar, terus opening dan closing Asean Games yang tahap keduanya mencapai Rp205 miliar, apakah urgen karena itu dilakukan nanti pada saat di eventnya di 2018? masih ada waktu," papar politikus dari fraksi PAN itu.

Ia menyampaikan bahwa penyisiran atas pengajuan anggaran yang disampaikan Inasgoc sebagai penyelenggara event Asean Ganes 2018, semata-mata karena kondisi perekonomian atas anggaran pemerintah sedang mengalami defisit.

"Saya menyisir begini karena anggaran pemerintah kita saat ini sedang devisit, sehingga kita mau agar anggaran tepat sasaran dulu mana yang didahulukan dan kita setujui," ujarnya.

"Pada Deputy III soal pembangunan sistem Website Asean Games, yang pada pengajuan tahap II ini ada sekitar Rp957 miliar mungkin saya perlu penjelasannya seperti apa?, terus terang saya sebetulnya dibilang kecewa atas pemasaran tentang Asian Games belum terlihat banyak, dengan anggaran ini saya ingin tahu pemasarannya seperti apa?," pungkasnya.