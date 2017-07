NB Run On Digelar, Triyaningsih dan Richard Sambera Turut Serta

JAKARTA - Para pencinta olahraga lari di Indonesia akan dimanjakan dengan event baru yang diselenggarakan oleh New Balance (NB). Pabrikan sneakers asal Amerika Serikat tersebut mengadakan event lari yang bertajuk New Balance Run On yang akan digelar pada 17 September 2017.

Event ini akan menempuh jarak 7 Km dan jarak tambahan sejauh 1 Km. Menurut panitia promosi acara, Sarah, yang ditemui saat Press Conference, Kamis (13/7/2017), menentukan jarak 7 Km memiliki alasan tersendiri. Menurutnya, 7 Km akan menjadi jarak yang tidak biasa bagi para peserta.

"Memilih 7 km untuk menantang para peserta. Kan biasanya 5 km atau 10 km. Nah kami ingin mengakomodir keduanya. Yang biasanya cuma bisa 5 km lari, itu biasa ikutan. Dan apalagi yang sudah biasa lari di jarak 10 km," ujar Sarah saat konferensi pres di Jakarta, Kamis (13/7/2017).

Event ini juga tidak hanya akan merangkul para atlet profesional saja tetapi para pelari pemula juga bisa mengikutinya. "Semua bisa ikuta berlari. Dari usia 16 tahun hingga kategori master. Itu yang membuat kami mengapa memilih 7 km sebagai jarak wajib yang harus dilalui," tambahnya.

Dalam acara ini juga akan diikuti oleh salah satu atlet lari Indonesia yang pernah turun di Olimpiade yakni Triyaningsih. Pelari wanita berusia 29 tahun itu mengaku cukup tertantang untuk mengikuti lomba lari dengan jarak yang baru dan tidak biasa.

"Ini jaraknya memang tidak biasa. Tapi itu tetep jadi tantangan tersendiri untuk saya. Karena pace-nya pasti akan berbeda. Karena kan ini jaraknya tanggung. Jadi pasti pace-nya berbeda," ungkap Triyaningsih.

Tak hanya atlet lari nasional, mantan perenang Indonesia, Richard Sambera, juga mengaku senang bisa ikut serta dalam acara yang baru pertama kali diadakan di Tanah Air ini. Dirinya juga berharap bisa menyelesaikan race ini dengan baik.

"Sekarang soal jarak, ini cukup unik. Dan yang paling penting adalah soal psikologis. Karena semuanya berawal dari diri sendiri. Jangan terlalu push tapi tetap juga harus menantang diri sendiri. Karena yang paling penting adalah untuk menjadi prestas diri sendiri," tuntas Richard.