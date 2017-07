Mengakomodir Pencinta Olahraga Lari, NB Run On Resmi Pertama Kali Diadakan di Indonesia

JAKARTA - Para pencinta olahraga lari di Indonesia akan dimanjakan dengan event baru yang diselenggarakan oleh New Balance (NB). Pabrikan sneakers asal Amerika Serikat tersebut mengadakan event lari yang bertajuk New Balance Run On yang akan digelar pada 17 September 2017.

Sejatinya acara tersebut telah sukses diselenggarakan di berbagai negara di Asia, seperti Singapura, Korea Selatan, Hong Kong, dan Filipina. Bahkan di Korea berhasil memecahkan rekor penjualan sebanyak 7000 tiket dalam enam jam saja!

Tahun ini menjadi kesempatan pertama bagi Indonesia untuk ambil bagian dalam ajang tersebut. Di tahun pertamanya ini, NB Run On ditargetkan bisa menjaring 3000 peserta di Indonesia. Nantinya, para peserta New Balance Run On ini akan menempuh jarak sepanjang 7 Km dan jarak optional 1 Km dan start dari Mall @ Alam Sutera.

Para peserta yang berhasil menuntaskan 7 Km akan diberikan medali finisher. Tapi apabila mereka bisa menempuh jarak 1 Km tambahan akan diberikan medal coin sebagai tanda apresiasi.

Pendaftarannya sendiri akan dibuka sebanyak dua kali. Pendaftaran Early Bird akan dibuka pada 12-16 Juli 2017 melalui www.nbrunon.id dan www.lazada.co.id. Sayangnya, kuota pendaftaran melalui jalur Early Bird telah habis dalam 1,5 jam.

Namun para peserta tak perlu khawatir. Sebab para peserta yang ingin mengikuti event ini masih bisa mendaftar ketika pendaftaran resmi yang baru akan dibuka pada 17 Juli dan akan berakhir pada 27 Agustus 2017 dengan biaya Rp300.000.

Menurut General Manajer New Balance Indonesia, Siddarth Bhansali, ajang ini diharapkan bisa mengakomodir para pelari yang haus akan lomba lari yang dirasa minim diadakan di Tanah Air. Tahun ini menjadi waktu yang tepat untuk mengadakan event tersebut.

"2017 menjadi waktu yang tepat karena memang persiapannya butuh waktu yang sangat panjang. Jadi kami berusaha menyiapkan hal ini untuk bisa melakukan yang terbaik," ujar Siddarth saat Press Conference, Kamis (13/7/2017).

Tak hanya itu, para peserta juga berkesempatan mengikuti event Brooklyn Half Marathon 2017. Para peserta harus terdaftar terlebih dahulu sebagai peserta dan harus aktif memposting semua kegiatannya di akun media sosialnya.