Terkait Dana Asian Games, Yayuk Basuki Minta Inasgoc Transparan

JAKARTA – Dalam 12 bulan lagi, Asian Games XVIII 2018 akan diselenggarakan di Jakarta dan Palembang. Sebanyak 45 negara se-Asia akan mengirimkan sekira 15.000 atlet untuk mengikuti 484 nomor pertandingan dari 44 cabang olahraga.

Sehubungan dengan rencana pemerintah mengabulkan permintaan Inasgoc, usulan anggaran penyelenggaraan Asian Games adalah sebesar Rp4,5 triliun di luar venue pertandingan. Di mana bila disetujui, dana sebesar Rp1,8 triliun akan digelontorkan setelah pembahasan APBNP 2017 yang dilakukan pada minggu ke-2 Juli.

Menanggapi anggaran tersebut, anggota Dewan Komisi X DPR RI yang membidangi olahraga, Yayuk Basuki, mempunyai beberapa catatan terkait Inasgoc. Ada empat catatan yang menurutnya patut diwaspadai terkait akuntabilitas dan efisiensi penggunaan anggaran negara untuk kegiatan tersebut.

Sebelumnya, lembaga yang dipimpin oleh Erick Thohir itu telah mendapat kucuran dana sebesar 45 juta dolar AS atau sekira Rp602 miliar. Dana tersebut merupakan dana awal yang digunakan untuk PR campaign sebesar 15 juta dolar AS (Rp201 miliar) dan broadcasting fee sebesar 30 juta dolar AS (Rp402 miliar).

“Inasgoc seharusnya memberikan penjelasannya secara transparan sebelum pembahasan Rp1,8 triliun pada APBNP 2017 dilakukan. Itu dilakukan agar publik dan stakeholder olahraga dapat mengawasi bersama mengingat anggaran tersebut juga berasal dari uang rakyat,” ujar Yayuk Basuki dalam keterangan tertulis yang diterima Okezone, Senin (7/10/2017).