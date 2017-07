Pertarungan Tambahan Dipastikan Diselenggarakan di ONE: Conquest of Kings Surabaya

SURABAYA - Properti media olahraga terbesar di sejarah Asia, ONE Championship (ONE), baru saja mengumumkan laga tambahan untuk gelaran ONE: CONQUEST OF KINGS. Gelaran perdana di Surabaya ini akan dilangsungkan pada 29 Juli 2017, di GOR Kertajaya Arena.

Pada pertarungan utama, juara bertahan Kairat Akhmetov akan menjadi penantang. Ia menghadapi pemegang gelar sementara Adriano Moraes untuk memperebutkan mahkota tertinggi Juara Dunia Kelas Terbang ONE.

Penantang kelas terbang yang belum terkalahkan dari Team Lakay yang terkenal, Danny “The King” Kingad merupakan petarung bela diri profesional dengan catatan lima kemenangan yang sempurna. Sebagai seorang pejuang sejati dari pegunungan Cordilleras dan salah seorang petarung masa depan yang berasal dari Baguio City, Filipina, Kingad adalah penyerang yang luar biasa, dan merupakan mantan Juara Wushu Regional 2015.

Di pertarungan terakhirnya, Kingad bertemu dengan lawan tangguh asal Malaysia, Muhammad Aiman, mempertunjukkan pertarungan yang seru sebelum meraih kemenangan mutlak. Dalam laga selanjutnya, Kingad akan berhadapan dengan Hexigetu.

Hexigetu yang berasal dari Inner Mongolia, China, merupakan atlet bela diri profesional dengan catatan empat kemenangan dan dua kekalahan. Dengan kemampuan menyerang dan bergulat serta gaya agresifnya, Hexigetu ingin bergabung dalam jajaran talenta hebat yang mencari kesukesan pada ring pertarungan ONE Championship.

Sementara itu, petarung masa depan Indonesia, Stefer Rahardian tampil impresif pada debut ONE Championship dengan memenangkan Turnamen Kelas Terbang ONE: TITLES & TITANS pada Agustus 2016. Rahardian mengalahkan Yotha Hutagalung dan Hendrick Wijaya pada ronde pertama dengan kuncian rear-naked choke untuk menjadi Juara Turnamen.

Pada pertarungan terakhirnya, Rahardian juga tampil impresif melalui kemenangan mutlak melawan petarung flamboyan asal Filipina, Eugene Toquero. Tak terkalahkan dengan enam kali kemenangan, Rahardian berusaha mempertahankan rekor sempurnanya sekali lagi dengan melawan Niko Soe.

Niko Soe memiliki catatan pertarungan bela diri profesional dengan skor 3-1. Ia memiliki kemampuan hebat, lengkap dengan basis kickboxing dan kemampuan untuk bertarung di atas matras. Di pertarungan terakhirnya, Soe mengalahkan petarung Malaysia, Muhamad Haidar yang menyerah di ronde pertama. Nantinya Soe akan berusaha menunjukkan penampilan yang mengesankan pada pertarungan selanjutnya dengan mencoba meraih kemenangan melawan Stefer Rahardian.

Sebagai tambahan pada gelaran kali ini, ONE Championship juga akan menyelenggarakan Turnamen Kelas Bantam Surabaya 2017. Laga itu akan diikuti para talenta seni bela diri terbaik Indonesia untuk bertarung memperebutkan mahkota Juara Turnamen.