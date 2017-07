SPORT TWEETS: Meski Kalah dari Jeff Horn, Manny Pacquiao Tetap Semringah

BELUM lama ini Manny Pacquiao melakoni pertandingan melawan petinju asal Australia, Jeff Horn, dalam perebutan gelar juara dunia kelas welter versi WBO. Namun, harus disayangkan dalam pertandingan tersebut Pacquiao harus menelan kekalahan dan kehilangan gelarnya.

Pada pertandingan itu, Pacquiao sebenarnya bisa saja memenangkan pertandingan kala memasuki ronde ke-10, karena telah berhasil membuat Horn babak belur. Namun, ketika memasuki ronde ke-11, Horn mampu bangkit dan berhasil melawan balik Pacquiao, hingga pada akhirnya diputuskan oleh juri bahwa petinju Australia itu menang poin.

Meski sempat tidak puas dengan keputusan yang dibuat oleh juri, pada akhirnya Pacquiao mulai menerimanya. Bahkan melalui akun Twitter pribadinya, @mannypacquiao, petinju asal Filipina itu memberi ucapan selamat kepada Horn.

Petinju berjuluk Pac-Man itu juga mengucapkan terima kasih kepada para pendukungnya. Selain itu, Pacquiao juga mem-posting sebuah foto yang menunjukkan dirinya sedang tersenyum lebar.

“Terima kasih semua atas dukungannya dan selamat kepada Jeff Horn. Tuhan itu baik! #TeamPacquiao,” tulis Pacquiao di akun Twitter pribadinya, Rabu (5/7/2017).

Thank you all for your support and congratulations to Jeff Horn. God is good! #TeamPacquiao pic.twitter.com/bMPqySWUSN— Manny Pacquiao (@mannypacquiao) July 2, 2017