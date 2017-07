ONE Championship Surabaya, Sunoto: Ini Mimpi yang Menjadi Nyata

SURABAYA – Petarung Mixed Martial Arts (MMA) asal Indonesia, Sunoto, mengaku senang dengan di selenggarakannya ONE Championship di Surabaya, Jawa Timur. Pertarungan bertajuk Conquest of Kings itu juga menyuguhkan seni bela diri Silat.

ONE Championship (ONE), baru saja mengumumkan gelaran perdananya yang akan diadakan di pada 29 Juli 2017 di GOR Kertajaya Arena. Sunoto akan menghadapi petarung Filipina, Rocky Batolbatol dalam pertarungan tiga ronde di Kelas Bantam.

Karena itu, petarung berjuluk The Terminator tersebut tak sabar melihat terselenggaranya event ONE Championship. Bahkan ekspansi ONE Championship di Indonesia sebagai salah satu kesempatan bagi para atlet bela diri tuan rumah untuk menunjukkan kemampuannya.

“Ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan bagi para petarung di Indonesia. Seluruh dunia telah melihat potensi dari Jakarta. Sekarang mereka akan melihat wajah lain dari Indonesia. Ini adalah kesempatan besar bagi para petarung lain untuk bersinar dan meraih kesempatan sekali seumur hidup untuk menjadi bagian ONE Championship,” ujar Sunoto lewat rilisnya kepada Okezone, Selasa (4/7/2017).

“ONE Championship telah membuka pintu. Ini adalah kesempatan bagi mereka untuk melangkah dan memberikan yang terbaik. Saya akan menunggu mereka di sisi yang lain,”tambahnya.

Sebagai tambahan dari pertarungan tingkat tinggi di ajang ONE Championship, juga akan menyuguhkan penghormatan bagi seni bela diri Silat yang merupakan warisan terkemuka di Asia. Para pesilat hebat yaitu Khamid Wichaksana dan Muchamad Fauzi telah bersiap untuk menunjukkan keahliannya yang luar biasa di depan para penonton antusias yang ingin menyaksikan aksi seni bela diri tradisional otentik.