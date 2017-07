Petarung Andal Indonesia Ini Senang dengan Terselenggaranya ONE Championship di Surabaya

SURABAYA - Pertumbuhan olahraga Mixed Martial Arts (MMA) di Indonesia terus meningkat. Hal itu diyakini oleh salah satu petarung hebat dari Tanah Air yakni Sunoto.

ONE Championship (ONE), baru saja mengumumkan gelaran perdananya yang akan diadakan di Surabaya, pada 29 Juli 2017 di GOR Kertajaya Arena. Ibu kota Jawa Timur ini akan menjadi tuan rumah gelaran ONE bertajuk CONQUEST OF KINGS, yang menampilkan para petarung olahraga bela diri campuran terbaik kelas dunia.

Adanya event internasional tersebut, Sunoto merasa senang. Petarung berjuluk The Terminator itu bisa mengolah kemampuannya dengan baik dan ia melihat dengan ONE Championship bisa membuka kesempatan untuk Indonesia yang memiliki potensi.

“Orang tua saya cukup percaya olahraga ini, karena bela diri ada di aliran darah kami melalui Silat. Saya berpikir bahwa MMA akan berkembang di seluruh Asia Tenggara, dan tentunya di Indonesia. Saya pikir ONE Championship memiliki banyak hal untuk membawa olah raga ini ke tingkat selanjutnya,”ujar Sunoto lewat rilisnya kepada Okezone, Selasa (4/7/2017).

“Jika haI ini terus berlangsung, masa depan akan cerah untuk Indonesia. Begitu banyak talenta di sini. ONE Championship adalah platform yang hebat untuk mengungkapkan bakat tersembunyi para kompetitor lokal ke seluruh dunia,” jelasnya.