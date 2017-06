Miliki Talenta Hebat, Westbrook Terpilih sebagai Pemain Terbaik NBA 2016-2017

NEW YORK - Pemain Oklahoma City Thunder Russell Westbrook terpilih sebagai pemain terbaik (Most Valuable Player) NBA musim 2016-2017 dalam sebuah acara penghargaan NBA di New York pada Senin (Selasa WIB) yang baru pertama kalinya diadakan.

Westbrook, yang menjadi pemain kedua dan yang pertama dalam 55 tahun yang rata-rata mencatat "triple-double" selama satu musim penuh, memenangi perhargaan tersebut mengungguli pemain Houston Rockets James Harden dan pemain San Antonio Spurs Kawhi Leonard.

Westbrook rata-rata mencatat 31,6 angka, 10,4 "assist", dan 10,7 "rebound" selama 81 pertandingan, yang membuatnya menjadi pemain pertama yang rata-rata mencatat "double-digits" dalam tiga kategori utama itu sejak Oscar Robertson pertama melakukannya pada musim 1961-1962.

Setelah Westbrook dianugrahi Maurice Podoloff Trophy oleh Komisioner NBA Adam Silver, dia kemudian memanggil rekan-rekan setimnya ke atas panggung.

"Orang-orang ini mengorbankan begitu banyak bagi saya sepanjang tahun ini," kata Westbrook.

"Jelas ini musim yang luar biasa bagi saya, tapi tanpa orang-orang ini dan yang lainnya yang tidak bisa hadir di sini, semua ini tidak mungkin terjadi." "Jadi penghargaan ini bukan untuk saya. Ini untuk kalian dan saya sangat bersyukur memiliki kalian di pihak saya. Kalian adalah saudara-saudara saya seumur hidup," kata Westbrook.

Penghargaan lain diberikan kepada pemain Golden State Draymond Green yang terpilih sebagai pemain bertahan terbaik. Mike D'Antoni terpilih sebagai pelatih terbaik setelah mengantar Houston meraih 55 kemenangan pada musim pertamanya bersama tim.

Pemain Milwaukee Bucks Malcolm Brogdon terpilih sebagai pendatang baru terbaik, sementara pemain Houston Rockets Eric Gordon meraih "Sixth Man Award" untuk kerjanya di bangku cadangan sebagai pemain pengganti.