Enggan Pikirkan Titel Juara Dunia, Dovizioso Fokus Raih Kemenangan Ketiga Beruntun di Assen

ASSEN – Rider andalan Ducati Corse, Andrea Dovizioso bersikap down to earth jelang lanjutan MotoGP 2017 yang akan dihelat di Sirkuit Assen, Belanda akhir pekan ini. The Little Dragon enggan sesumbar terkait peluangya jadi juara dunia musim ini, namun mengaku fokus untuk bisa meraih kemenangan ketiganya secara beruntun di MotoGP 2017.

Dovi kini bercokol di peringkat dua klasemen sementara rider MotoGP 2017 dengan torhan 104 poin, hanya berselisih tujuh poin dari rising star Movistar Yamaha, Maverick Vinales yang ada di puncak.

Hal ini berkat keberhasilan Dovi meraih kemenangan beruntun di GP Italia dan Catalunya. So, wajar kalau rider Italia berusia 31 tahun itu menatap seri Belanda dengan optimisme tinggi. Meski begitu, Dovi enggan over confident.

“Usai dua kemenangan di Italia dan Spanyol, sepekan belakangan sangat fantastis! Meski saya berada di peringkat kedua pada klasemen, saya tak terlalu memikirkan gelar juara dunia karena masih banyak balapan tersisa dan kami harus melanjutkan tugas memperbaiki motor,” ucap Dovi mengutip dari RACER.

“Namun, saya tentu mengincar kemenangan ketiga secara beruntun di musim ini. Itu tentu akan luar biasa sekali dan saya akan bekerja keras untuk itu," imbuhnya.

“Memang benar Ducati mendominasi dua seri terakhir dan motor Desmosedici telah tampil sangat baik dalam balapan-balapan ini, terutama di Catalunya. Bagaimanapun, kami sangat santai soal apapun dan juga di Assen saya akan mencoba meraih hasil sebaik mungkin. Kami akan bekerja keras tanpa ada rasa terbebani,” pungkasnya.