Lakers dan Clippers, Dua Calon Kuat Tim LeBron James di NBA 2018-2019

CLEVELAND – Megabintang Cleveland Cavalies, LeBron James, disebut-sebut siap meninggalkan Kota Cleveland pada 2018 untuk menetap di Los Angeles (LA). Untuk itu, small forward berusia 32 tahun itu pun diyakini siap memperkuat klub lokal pada NBA 2018-2019, yakni LA Lakers atau LA Clippers.

Menurut laporan LA Times, LeBron ingin pindah ke LA lantaran urusan bisnis. Sang megabintang memang bakal semakin dekat dengan kantor pusat, Nike, sponsor apparel-nya. LeBron juga bisa lebih mudah mengelola bisnis kulinernya, yakni restoran pizza miliknya di LA.

Bak gayung bersambut, baik Lakers maupun Clippers pun disebut bakal menerima LeBron dengan tangan terbuka. Well, tim mana yang tak mau menampung peraih tiga cincin juara NBA tersebut?

Menurut LA Times, Lakers sudah menyiapkan segalanya untuk menyambut kedatangan LeBron. Mereka kabarnya siap melepas Timoty Mozgov dan D'Angelo Russell guna mengosongkan salary cap agar bisa menampung LeBron.

Sementara itu, Clippers disebut-sebut bakal melepas Chris Paul atau Blake Griffin demi mengosongkan salary cap untuk bisa mendapatkan LeBron.

Sebelumnya, banyak memang pandit NBA yang memprediksi LeBron akan meninggalkan Cavaliers pada 2018 saat berstatus free agent dan mencoba kemampuannya di Wilayah Barat.

LeBron dan Cavs sendiri belum lama ini menderita kekalahan di NBA Finals 2017. Bertemu Golden State Warriors, LeBron gagal membantu timnya mempertahankan gelar usai Cavs kalah dengan skor total 1-4 dalam format best of seven.