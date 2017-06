Cleveland Cavaliers Resmi Ditinggal sang Manajer

CLEVELAND – Runner-up NBA 2016-2017, Cleveland Cavaliers resmi ‘bercerai’ dengan sang manajer, David Griffin. Kini, nama kandidat suksesor Griffin pun mulai bermunculan.

Seperti diketahui, Cavaliers gagal mempertahankan cincin juara NBA dan harus puas menjadi runner-up di musim 2016-2017. LeBron James dan kolegha takluk dengan skor total 1-4 dalam format best of seven.

“Atas nama organisasi dan klub, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Griff (Griffin) atas kepemimpinannya dan banyaknya kontribusi selama dia di sini, termasuk yang terakhir. Perannya dalam merebut cincin juara 2015-2016 sangat besar,” ucap owner Cavs, Dan Giilbert, seperti dimuat laman resmi klub.

“Namun, sekarang kami harus move on. Kami yakin manajemen saat ini akan terus berusaha menggali dan mengejar peluang untuk memperbaiki tim dalam beberapa pekan ke depan,” jelasnya.

Cavs sendiri disebut-sebut tengah membidik sosok Jimmy Butler dari Chicago Bulls dan Paul George dari Indiana Pacers sebagai pengganti Griffin.