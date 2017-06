Dua Petinju Indonesia Siap Rebut Gelar WBC dan WBA di Jakarta

JAKARTA - Dua petinju Indonesia dihadapkan dengan pertarungan internasional yang memperebutkan gelar WBC Asian Boxing Council Continental (ABCO) Championship dan WBA Asia South Championship super Bantam. Nantinya akan dihelat pada 8 Juli 2017 di Balai Sarbini pukul 16.00 WIB.

Bagi kelas WBC ABCO akan mempertemukan petinju Indonesia, James Mokoginta dan Artid Bamrungauea dari Thailand. Sementara pada kelas WBA Asia South Championship super Bantam, akan mempertemukan petinju tanah air, Ruben Manakane dengan Eduardo Mancito (Filipina).

Selaku promotor, Martin Daniel, mengaku pihaknya sangat antusias menyelenggarakan pertarungan tinju internasional. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas petinju tanah air untuk mampu berbicara di kawasan Asia.

“Kita ingin ada peningkatan jenjang para petinju nasional, sehingga melalui perhelatan ini, akan lahir generasi petinju berikutnya setelah era Ellyas Pical, Chris John dan lainnya. Selain itu akan semakin banyak pengalaman bertanding,”ujar Martin kepada wartawan di Jakarta, Rabu 21 Juni 2017.

Selain akan mempertandingan dua gelar internasional, nantinyaa juga akan mempertandingkan 10 kelas tambahan tingkat nasional. Adalah Willem Marahina melawan Rocky Sikumbang, Hebi Marapu vs Hendi Luis, John Basan vs Jack Langodi, Ade Alfons vs Navid Aftekhari dan lainnya.

“Pertandingan di kelas nasional ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan petinju lokal, sehingga ada regenerasi, dimana setelah ada James dan Ruben yang kini bertanding di WBA dana WBC, melalui event pertandingan tambahan ini akan menaikkan level mereka,”pungkas Martin.