Pertarungan Dunia, ONE Championship Digelar di Surabaya untuk Pertama Kalinya

SURABAYA – Properti media olahraga terbesar dalam sejarah Asia, ONE Championship (ONE), baru saja mengumumkan gelaran perdananya yang akan diadakan di Surabaya, Indonesia, pada 29 Juli 2017 di GOR Kertajaya Arena. Ibu kota Jawa Timur ini akan menjadi tuan rumah gelaran ONE bertajuk CONQUEST OF KINGS, yang menampilkan para petarung olahraga bela diri campuran terbaik kelas dunia.

Di gelaran utama, Kairat Akhmetov akan menghadapi Adriano Moraes untuk meraih mahkota Juara Dunia Kelas Terbang ONE. Lantas Chatri Sityodtong, Chairman dan CEO ONE Championship, menyatakan senang bisa menyelenggarakan event internasional dengan menghadirkan pemain berkelas.

“Akan selalu ada atmosfir dan kesenangan yang luar biasa saat ONE Championship mengunjungi Indonesia dan adalah sebuah kegembiraan pada akhirnya dapat mengumumkan gelaran pertama kami untuk para penggemar di Surabaya. Kami akan hadir secara langsung dan siap menampilkan seni bela diri paling autentik di dunia. Kami merencanakan pertarungan utama yang mendebarkan, dengan Juara Dunia Kelas Terbang ONE, Kairat Akhmetov, yang akan menghadapi Juara Sementara, Adriano Moraes, pada pertarungan ulang pertama mereka untuk memperebutkan gelar raja di divisi tersebut,” ujar Chatri lewat rilisnya kepada Okezone, Rabu (21/6/2017).

Untuk diketahui, Kairat Akhmetov merupakan petarung asal Kazakhstan yang tak terkalahkan di dalam ring pertarungan bela diri campuran. Ia mencatatkan rekor tanpa cacat 23-0 selama enam tahun lebih kariErnya di kelas profesional. Akhmetov memiliki serangan dahsyat dengan kekuatan kedua tangannya, serta kemampuan gulatnya yang gigih yang dapat menguras tenaga lawannya.

Juara Dunia Sementara Kelas Terbang ONE Adriano ‘Mikinho’ Moraes kehilangan gelarnya saat bertemu Kairat Akhmetov pada bulan November 2015, dengan kalah angka. Itu adalah pertarungan yang ketat, namun kemampuan gulat Akhmetov terbukti sulit untuk dikalahkan, bahkan untuk atlet sekaliber Moraes. Sebagai seorang juara, Moraes sangat berbakat dan dominan, dan jarang mendapatkan perlawanan di dalam ring ONE Championship.