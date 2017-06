SPORT TWEETS: Jelang Hadapi Mayweather, Ini Cara McGregor Menjaga Fisiknya

DUBLIN – Bintang Ultimate Fighting Championship (UFC), Conor McGregor, mengunggah sebuah foto tengah bersepeda bersama tiga orang rekannya. Menurutnya olahraga itu wajib dilakukan supaya kebugaran fisiknya terus terjaga.

Sebagaimana diketahui petarung berkebangsaan Irlandia ini akan berhadapan dengan mantan petinju dunia Floyd Mayweather. Oleh sebab itu stamina fisik yang kuat sangat diperlukan dalam menjalani latihan tinju menjelang pertandingan.

Melalui akun Twitter-nya @TheNotoriousMMA, Selasa (20/6/2017), McGergor mengunggajh sebuah foto bersama rekannya, tak lupa ia menuliskan sebuah pesan yang bertulis “Ini merupakan hari yang tepat untuk melakukan zona hijau pada program @mcgregorsfast. Selamat hari Senin semuanya, mulailah hari dengan yang sehat,” tulisnya.

It is a great day for the Green Zone on the @mcgregorsfast conditioning program!

Happy Monday everybody, start strong. pic.twitter.com/BT8rtggvob— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) June 19, 2017