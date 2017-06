Jelang Semifinal Indonesia Open 2017, Tontowi/Liliyana Natsir Tak Ingin Banyak Pikiran

JAKARTA - Pasangan ganda campuran Indonesia, Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir, masih melanjutkan perjalanannya di Indonesia Open Superseries Premier 2017 hingga ke semifinal. Keduanya pun berpeluang untuk mematahkan kutukan di Istora Senayan yang selalu gagal memenangi Indonesia Open.

Menanggapi hal tersebut, Tontowi mengaku tak ingin terlalu banyak memikirkan itu. Ia mengatakan ingin fokus satu per satu untuk menghadapi laga nanti.

"Saya pribadi tidak memikirkan itu, step by step aja," ucap Tontowi, Sabtu (17/6/2017).

Sementara itu, Liliyana yang menjalani turnamen ini dengan masa pemulihan cedera lutut hingga saat ini masih aman. Butet -sapaan akrab Liliyana- pun enggan memikirkan hal tersebut dan mencoba untuk fokus.

"So far so good, sejauh ini aman cuma kadang kaget tapi tidak jadi masalah. Saya tidak mau berpikir tentang lutut dan hanya fokus," tambahnya.

Pada semifinal, Tontowi/Liliyana akan menghadapi pasangan anyar Malaysia, Chan Peng Soon/Yen Wei Peck. Kedua pasangan direncanakan akan bertanding pada malam ini.