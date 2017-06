SPORT TWEETS: Tak Mau Kalah dengan Marquez, Lorenzo Juga Ingin Latihan Bersepeda

JEDA balapan MotoGP 2017 dimanfaatkan sebagian rider untuk mengisi kegiatan di waktu senggangnya. Salah satu cara yang dilakukan pembalap mengisi waktu liburannya adalah dengan bersepeda.

Ya, pembalap Tim Ducati Corse, Jorge Lorenzo, mengunggah foto dirinya yang baru saja mendapatkan sepeda baru dari temannya. Ia pun tak sabar untuk menjajal sepedanya tersebut.

“Sekarang dapat mulai berlatih keras pada sepeda! Terima kasih @WilierTriestina! / sudah bisa mulai untuk pelatihan yang keras! Terima kasih @WilierTriestina!,” cuit Lorenzo.

Ya puedo empezar a entrenar duro en bici! 🚴🏼 Gracias @WilierTriestina! / I can already start to training hard! 🚴🏼 Thanks @WilierTriestina!👌🏼 pic.twitter.com/0mUUXdei02— Jorge Lorenzo (@lorenzo99) 14 Juni 2017