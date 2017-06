SPORT TWEETS: Raih Gelar Ke-10 Prancis Open, Nadal Unggah Video Trofinya

PARIS – Petenis tunggal putra Spanyol, Rafael Nadal, sukses menjuarai Prancis Open 2017. Di final, ia mengalahkan petenis asal Swiss, Stanislas Wawrinka, dengan skor 6-2,6-3, dan 6-1.

Pertarungan sengit itu berlangsung selama 2 jam 5 menit. Di final Nadal tampil dominan dan bermain agresif.

Atas kemenangan itu juga, Nadal akhirnya sukses meraih gelar La Decima alias ke-10 di Prancis Open 2017. Alhasil, Nadal semakin mengukuhkan namanya sebagai Raja Tanah Liat di turnamen tenis profesional dunia.

Nadal pun meunggah video trofi Prancis Open 2017 untuk ditaruh di lemari kaca miliknya. Ia pun terlihat senang dengan raihannya tersebut.

"Trofi ke-10 #rolandgarros tersimpan di rafanadalmuseum.com . Terima kasih semuanya! Kami sedang menunggu Anda di Mallorca," cuit @RafaelNadal

The 10th title of @rolandgarros is in #RafaNadalMuseum. ¡Thank you all! We are waiting you in Mallorca. https://t.co/OgaWhMdDkV pic.twitter.com/oTamQYX7Ex— Rafa Nadal (@RafaelNadal) 13 Juni 2017