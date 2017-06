Sirkuit Aragon, Lintasan dengan Fasilitas Lengkap

SIRKUIT Aragon memiliki julukan lain yakni yakni Ciudad del Motor de Aragon. Lintasan ini didesain oleh arsitek Jerman, Hermann Tilke, dan terletak di dekat Alcaniz, Teruel, Spanyol.

Mendapat dukungan dari institusi lokal, arsitek ternama Jerman, Hermann Tilke, ditugaskan buat mendesain fasilitasnya. Sirkuit yang memiliki panjang 5.077 meter dan 17 tikungan ini, banyak mendapat pujian dari para pembalap usai menggelar event MotoGP pertamanya pada 2010.

Lomba itu sendiri dianugerahi oleh IRTA sebagai Best Grand Prix of the Year, sebuah penghargaan pertama yang diterima oleh sebuah sirkuit kala menjalani tahun debutnya.

Fasilitas di Motorland Aragon terbagi menjadi tiga zona, di antaranya taman teknologi, area olahraga, dan area budaya serta rekreasi. Di taman teknologi terdapat institusi untuk riset dan pendidikan yang berkenaan dengan industri motor.

Sementara area olahraga termasuk lintasan balap dengan beragam layout, dan trek go-kart. Sedangkan sisi budaya dan rekreasi diisi hotel, pusat bisnis dan perbelanjaan.

Pada 18 Maret 2010, Motorland Aragon diumumkan sebagai pengganti Balantoring pada MotoGP 2010. Aragon sebenarnya sudah menjadi trek cadangan di MotoGP, dan menggantikan GP Hungaria yang ditunda akibat pembangunan treknya yang kunjung usai.

Sirkuit MotorLand Aragon merupakan sebuah fasilitas ultra-modern yang dibangun dari akar sejarah solid balapan jalanan di Alcaniz, yang mana telah menyelenggarakan lomba tersebut sejak 1963 hingga 2003.

Dilaporkan oleh situs resmi MotoGP, adanya peringatan terhadap faktor keselamatan pembalap telah mengantar proposal untuk membangun sebuah kompleks olah raga yang didedikasikan buat motorsport di sana.

Para pebalap Spanyol mencatat kesuksesan di semua kelas saat balapan di Sirkuit Aragon. Satu-satunya pembalap non-Spanyol yang mampu meraih sukses di Aragon adalah Casey Stoner (MotoGP pada 2010 dan 2011), Andrea Iannone (Moto2 pada 2010) dan Romano Fenati (Moto3 pada 2014).

Sirkuit Aragon adalah satu dari dua sirkuit dalam jadwal Grand Prix, bersama dengan Austin, di mana Valentino Rossi belum pernah meraih kemenangan di kelas MotoGP. Posisi finis terbaik Valentino Rossi di MotoGP Aragon ialah dua kali podium ketiga (bersama Yamaha) yang terjadi pada 2013 dan 2015.