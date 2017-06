SPORT TWEETS: Sudah Pulih Benar, Alex Rins Kembali Mengaspal di Tes Pasca-Balapan Catalunya

PEMBALAP Tim Suzuki Ecstar, Alex Rins, kembali mengaspal di lintasan balap pada tes pasca-balapan yang berlangsung di Sirkuit Barcelona, Catalunya, Spanyol. Rins bahkan sangat antusias untuk segera membalap lagi.

Hal itu ia sampaikan melalui akun Twitter resminya @Rins42. Melalui unggahannya tersebut, ia mengaku siap untuk kembali ke rutinitasnya sebagai pembalap disertai dengan fotonya menggunakan seragam balap.

“Kembali ke rutinitas, kembali ke apa yang sangat saya cintai! #AR42 @suzukimotogp,” tulisnya dalam akun Twitter miliknya.

Seperti diketahui, Rins harus absen beberapa race ke belakang karena menjalani pemulihan pascacedera. Setelah dipastikan sembuh benar, ia diperkenankan untuk menjalani balapan seperti saat ini.

Back to the routine, back to what I love the most! #AR42 De vuelta al trabajo! Volvemos a hacer lo que más me gusta! @suzukimotogp pic.twitter.com/BAKEWLWGNa— Alex Rins (@Rins42) June 12, 2017