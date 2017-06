SPORT TWEETS: Start dari Urutan Kedua, Lorenzo Pamer Kegembiraannya

JORGE Lorenzo meluapkan kegembiraannya usai sesi kualifikasi MotoGP yang berlangsung di Sirkuit Catalunya. Maklum, ia akan memulai balapan dari posisi ideal yaitu urutan kedua.

Ya, Lorenzo sukses mencetak race position terbaiknya bersama Ducati musim ini. Ia berhasil membubuhkan waktu 1 menit 44.201 detik.

Maklum dari enam seri balapan, pole position terbaik Lorenzo hanya berada di urutan enam. Itu pun ia dapatkan saat mengaspal di COTA (Circuit of the America) dan Le Mans, Prancis. Tak ayal, kegembiraan Lorenzo dituangkan di media sosial Twitter miliknya @lorenzo99.

Beberapa respons dari followers Lorenzo membalas. Terutama dari akun bernama @Nisaauliarahma5, ia berharap peraih tiga gelar juara MotoGP itu optimis dengan balapan dan meraih hasil baik.

Always figthing for race tomorrow,always believe with result,always optimistic for race tomorrow😈😈😈😘💪💪,I hope good race start tomorrow— Nisa Aulia (@nisaauliarahma5) June 10, 2017