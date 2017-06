Apes di Latihan Bebas Tiga GP Catalunya, Ini Video Jatuhnya Johann Zarco

MONTMELO – Pembalap anyar Tim Yamaha Tech 3, Johann Zarco, sempat mengalami insiden buruk kala melakoni sesi latihan bebas ketiga di Grand Prix (GP) Catalunya. Melaju bersama YZR-M1 andalannya, Zarco melesat keluar lintasan.

Melalui akun Twitter resmi MotoGP, @MotoGP, momen terjatuhnya rookie asal Prancis itu terlihat dalam unggahan video berdurasi 14 detik. Anda pun bisa melihat dengan jelas terjatuhnya Zarco di sirkuit sepanjang 4,6 km itu.

It was a fast crash for #JZ5! 😮 Good to see him get up and walk away from it#CatalanGP pic.twitter.com/p0s9QarvQy— MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 10, 2017