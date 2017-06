Dikritik Banyak Pembalap, Pedrosa Ikut Kecewa dengan Chicane Baru Sirkuit Catalunya

MONTMELO – Meski tidak lagi melintasi rancangan sirkuit dengan chicane yang baru di Grand Prix (GP) Catalunya, pembalap Tim Repsol Honda, Dani Pedrosa, sempat mengutarakan kekecewaannya. Hal itu diungkapkan Pedrosa usai melakoni sesi latihan bebas satu dan dua.

Kala mencicipi layout tikungan ganda baru sirkuit sepanjang 4,6 km itu, Pedrosa mengatakan risiko terjatuhnya para pembalap sangat besar. Rider asal Spanyol itu mengatakan dirinya ikut melaporkan kondisi itu kepada Komisi Keamanan MotoGP.

“Terhadap tikungan ganda baru Catalunya, para pembalap tahu risiko kecelakaan sangat tinggi ketika melewati lintasan,” ungkap Pedrosa, seperti dikutip dari laman resmi tim, Sabtu (10/6/2017).

“Tapi para pembalap telah berbicara kepada komisi keamanan jadi kita tunggu saja. Setidaknya, kami tidak melaju sangat cepat di tikungan ganda itu, so ini bisa sedikit membantu,” timpal The Little Spaniard –julukan Pedrosa.

Sirkuit Catalunya sendiri mengalami perubahan pada 2016, tak ayal gelaran GP 2017 ini mengenalkan layout baru bagi para pembalap. Namun, berdasarkan keluhan dari para rider, layout baru GP Catalunya sendiri pada akhirnya hanya digunakan pada hari pertama.