Diejek Timnya Sendiri di Twitter, Miller: Ya Ampun, Itu Sangat Memalukan!

MOTNMELO – Melakoni sesi latihan bebas pada Jumat 9 Juni 2017, pembalap andalan Tim Estrella Galicia, Jack Miller, sempat berulang kali melintasi lintasan yang salah. Tak ayal, bendera hitam pun dikibarkan bagi sang pembalap.

Namun, baik Miller maupun timnya menanggapi masalah ini dengan candaan. Kelakar pun keluar dari cuitan akun resmi Tim Estrella Galicia. Diusili timnya sendiri, Miller pun membalas kicauan tersebut melalui akun Twitter pribadinya.

“Jangan stres Jack. Tinggal pencet tombol B saja untuk mengaktifkan sistem navigasi satelit,” gurau akun Twitter @TeamEG00MarcVS, seperti dikutip dari Twitter, Sabtu (10/6/2017).

No stress Jack. Just press Button B to activate the satellite navigation system 😂 pic.twitter.com/pKWcIKjN4L— Team EG 0,0 Marc VDS (@TeamEG00MarcVDS) June 9, 2017