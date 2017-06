Hasil Latihan Bebas 1 MotoGP Catalunya 2017

CATALUNYA – Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, berhasil keluar sebagai yang tercepat di sesi latihan bebas pertama. Jawara dunia MotoGP itu membubuhkan waktu tercepatnya dengan 1 menit 45.875 detik.

Di posisi kedua, Cal Crutchlow sukses membuntuti Marquez. Rider LCR Honda terpaut 0.326 detik, sementara di belakangnya ada Andrea Dovizioso (Ducati Corse) dengan waktu 1 menit 46.505.

Hasil mengecewakan didapatkan oleh peraih pole position terbanyak Catalunya, Valentino Rossi. Ia berada di urutan ke-17 dengan catatan waktu 1 menit 48.863 detik.

Sementara rekan setim Rossi, Maverick Vinales berada lebih baik. Vinales berada di posisi enam tercepat, ia memiliki selisih 0.949 detik dari Marquez.

Whoops! Jack Miller goes fastest.... using last year's chicane, instead of the new one! #CatalanGP #MotoGP FP1 pic.twitter.com/potORxAIlA— CRASH.NET MotoGP (@crash_motogp) June 9, 2017