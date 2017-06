Sport Time: 5 Olahraga yang Paling Sering Dipertaruhkan Penontonnya

OLAHRAGA – tidak hanya dijadikan tontonan untuk sekadar menghilangkan penat dan bosan. Oleh sebagian besar masyarakat dunia, olahraga bahkan dijadikan sebagai ajang taruhan untuk menghasilkan pundi-pundi uang.

Dalam artikel ini, Okezone akan membahas mengenai lima olahraga yang paling sering dijadikan bahan taruhan oleh para penggemarnya.

Sepakbola

Olahraga yang melibatkan si kulit bundar satu ini memang sangat tersohor di belahan bumi mana pun. Tak aneh jika klub-klub besar tercipta akibat antusiasme masyarakat dalam menyaksikan sepakbola. Saking banyaknya peminat olahraga satu ini, banyak penggemar baik di Indonesia maupun luar negeri yang berani memasang taruhan yang tinggi kepada klub favoritnya.

Tenis

Selain sepakbola, tenis menjadi olahraga berikutnya yang memiliki banyak penggemar. Meski tenis tidak begitu populer di Indonesia, namun di negara besar seperti Inggris, Prancis, Amerika Serikat, dan Australia sangat antusias dengan olahraga satu ini. Tak aneh jika olahraga ini menjadi olahraga kedua yang paling sering dijadikan ajang taruhan bagi para penggemarnya.

Balap Kuda

Balap kuda memang identik dengan taruhan dan uang. Bahkan, bisa dibilang olahraga ini memang digelar sebagai ajang taruhan. Festival Cheltenham merupakan ajang prestisius yang paling dinanti-nantikan masyarakat Inggris karena ratusan kuda balap diperlombakan untuk mencari yang tercepat. Meski demikian, Indonesia tidak memiliki acara semacam ini, masyarakat di Madura lebih memilih sapi untuk balapan.

Olahraga khas Amerika Serikat (NFL, NBA, NHL, dan MLB)

Tradisi taruhan dalam dunia olahraga sangat melekat bagi penduduk Amerika Serikat. Hampir semua olahraga asal Negeri Paman Sam tersebut dijadikan ajang taruhan. Meski tidak begitu populer di belahan dunia lainnya, masyarakat Amerika telah menerapkan tradisi taruhan sejak zaman dahulu.

Best of the Rest (Kriket, Golf, Rugbi, Tinju, UFC, dan WWE)

Beberapa olahraga lainnya seperti gulat, kriket, golf, dan rugbi juga menjadi salah satu olahraga yang paling sering dipertaruhkan. Oleh sebab itu, di beberapa negara besar dunia, banyak perusahaan telah menjadikan olahraga ini sebagai sebuah bisnis untuk mendapatkan dana yang besar.