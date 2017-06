Jalani Balapan Ekstrem, Korban Isle of Man Bertambah Dua Orang

ISLE OF MAN – Duka mendalam kembali datang dalam dunia balap ekstrem Isle of Man. Setidaknya dua pembalap RST Superbike tewas usai mengalami kecelakaan saat berkompetisi di laga Isle of Man TT. Secara keseluruhan, terdapat tiga pembalap yang tewas secara mengenaskan dalam balapan musim 2017.

Sebelumnya, pembalap Kawasaki, Davey Lambert, dikabarkan meninggal dunia usai mengalami kecelakaan saat terjatuh di lap ketiga di Greeba Castle, tepatnya 5 mil dari jalur 37,7. Kecelakaan tersebut tentunya sangat fatal hingga merenggut nyawa sang pembalap.

Usai kecelakaan itu, Lambert sempat mendapatkan perawatan medis dengan diterbangkan menuju Rumah Sakit Noble di Isle of Man. Namun, agar dapat mendapatkan perawatan lebih intensif, ia akhirnya dipindahkan menuju Rumah Sakit Aintree di Liverpool.

Sebagaimana diberitakan Speedcafe, Kamis (8/6/2017), setidaknya dua pembalap lain juga mengalami hal serupa di kompetisi tersebut. Pembalap berkebangsaan Belanda, Jochem van den Hoek, tewas seketika usai mengalami kecelakaan dalam lap pembuka balapan pada Rabu 7 Juni 2017.

Pembalap berusia 28 tahun tersebut pertama kali membuat penampilan di Isle of Man TT dan sukses finis di urutan ke-27 dalam balapan RST Superbike pada Minggu 4 Juni 2017.

Selain itu, pembalap berkebangsaan Irlandia, Alan Bonner, juga harus mengembuskan napas terkahirnya setelah terjatuh di 33 Milestone saat sesi kualifikasi Senior TT. Ia juga sebelumnya telah berkompetisi dalam balapan Superbike pada Minggu 4 Juni 2017 dan finis di posisi 30. Ia pernah menjadi pemegang rekor balap tercepat asal Republik Irlandia pada musim 2015.