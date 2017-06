SPORT TWEETS: Sambut GP Catalunya, Marc Marquez Senang Tampil di Rumah Sendiri

BALAPAN seri ketujuh MotoGP Grand Prix (GP) musim 2017 akan menjadi momen yang sangat spesial bagi para pembalap asal Spanyol. Tampil di negaranya sendiri, tentunya para rider asal Negeri Matador mendapat amunisi tambahan.

Namun, balapan kali ini menjadi lebih spesial lagi bagi Marc Marquez, pembalap andalan Tim Repsol Honda. Ya, lahir di Cervera, sebuah kota di wilayah barat Catalunya, sang rider akan melakoni balapan tak jauh dari kota kelahirannya.

Semangat The Baby Alien –julukan Marquez- sendiri dapat dilihat dari update terbaru sang pembalap di akun Twitter pribadinya. Dalam tweet terbaru Marquez, ia mengaku tak sabar tampil di rumah sendiri. Rider berusia 24 tahun itu pun ikut mengunggah fotonya yang tengah tersenyum lebar dengan baju santainya.

Cuando piensas en el #CatalanGP... 😁 When you think about the home GP! #Barcelona pic.twitter.com/eucFyv3nvq— Marc Márquez (@marcmarquez93) June 7, 2017