Wah! Serunya Lihat Marc Marquez dan Dani Pedrosa Naik Balon Udara

DUA pembalap andalan Tim Repsol Honda, Dani Pedrosa dan Marc Marquez, memiliki kesempatan untuk mencicipi keseruan menaiki balon udara. Di sela kesibukan di lintasan balap MotoGP, dua rider kece itu pun terlihat begitu menikmati liburannya.

Ya, dalam video yang diunggah oleh Tim Repsol Honda, antusiasme Pedrosa dan Marquez menaiki balon udara terlihat dari tingkah keduanya. Ketika balon udara tengah dipersiapkan, The Baby Alien –sebutan Marquez– sempat berkelakar dengan mengatakan, “Apakah tali di balon tersebut cukup kuat?”

“Ini aman kan? Saya harus memastikan keamanannya,” ujar Marquez tersenyum usil, seperti dikutip dari video yang diunggah di Youtube Box Repsol, Rabu (7/6/2017).

Dari video berdurasi 3 menit itu, The Little Spaniard –begitu Pedrosa dijuluki– terlihat lebih tenang. Sementara Marquez yang paling heboh ketika balon udara perlahan-lahan semakin tinggi meninggalkan daratan.

“Muka saya berubah ya?” kelakar Pedrosa di atas balon udara.

Naik hingga ketinggian 1.000 meter, dua pembalap Honda itu pun terlihat memiliki momen yang menyenangkan di atas balon udara. Bagi para penggemar The Baby Alien dan The Little Spaniard, Anda pun tak boleh ketinggalan menyaksikan keseruan mereka. Tonton aksi seru dua pembalap Spanyol itu di bawah ini!