SPORT TWEETS: Tampil di Prancis Open 2017, Rafael Nadal Rayakan Ulang Tahun Ke-31

PETENIS asal Spanyol, Rafael Nadal, merayakan hari ulang tahunnya yang ke-31 pada Sabtu 3 Juni 2017. Terasa spesial, ulang tahunnya kini ia rayakan di turnamen Prancis Open 2017.

Bukan hanya itu, ia pun mendapat berbagai ucapan selamat dari panitia pelaksana Prancis Open yang ikut merayakan ulang tahunnya. Hal tersebut ia unggah melalui akun Twitter resminya @RafaelNadal.

“Terima kasih untuk ucapan ulang tahunnya. Ini dia foto bersama dengan orang-orang yang luar biasa di @rolandgarros (Prancis Open),” cuit Nadal, dalam akun Twitter resminya.

Perayaan tersebut terasa spesial karena pada hari itu ia meraih kemenangan dalam laganya. Ia sukses memastikan diri tampil ke perempatfinal Prancis Open 2017 setelah mengalahkan Roberto Bautista Agut dengan skor 6-1, 6-1, dan 6-2.

Thank you all for you birthday wishes. Here's a pic with the amazing people in @rolandgarros pic.twitter.com/LstDgXcNxD— Rafa Nadal (@RafaelNadal) June 3, 2017