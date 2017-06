Jadi Pembalap Terhebat di Mugello, Ini Momen Selebrasi Andrea Dovizioso

MUGELLO – Pembalap Tim Ducati, Andrea Dovizioso, berhasil menorehkan penampilan emas kala melakoni gelaran balap MotoGP seri keenam di Grand Prix (GP) Italia 2017. Melaju di Sirkuit Mugello, Dovizioso menyelesaikan balapan selama 41 menit 32,126 detik dan menjadi pembalap tercepat.

Tak hanya Dovizioso yang dibuat semringah, para anggota Tim Ducati pun ikut tersenyum lebar merayakan kemenangan pembalap berusia 31 tahun itu. Momen itu pun tergambar dari video yang diunggah oleh akun Twitter resmi MotoGP.

Dalam tweet @MotoGP, Dovizioso berdiri di atas podium dengan senyum yang tidak pernah lepas dari wajahnya. Tampil di hadapan publik sendiri, pembalap asal Italia itu pun merayakan momen kemenangan bersama timnya.

Dari atas podium, Dovizioso terlihat menggerak-gerakkan kedua telapak tangannya secara bersamaan. Para anggota tim pun ikut melakukan gestur yang sama. Dalam video berdurasi 35 detik itu, The Little Dragon –julukan Dovizioso– mengangkat trofi keduanya di musim ini dengan penuh haru.

Dengan hasil gemilang di Mugello, Dovizioso pun merangsek naik ke urutan kedua pada klasemen sementara GP 2017. Mengoleksi total 79 poin, Dovizioso kini memiliki selisih 26 angka dari Maverick Vinales yang berada di puncak klasemen.

An emotional victory for Dovi 🇮🇹🙌



What. A. Day. pic.twitter.com/shg8GEG2Sx— MotoGP™ 🇮🇹🏁 (@MotoGP) June 4, 2017