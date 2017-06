MOTOGP ITALIA 2017: Dovizioso Terdepan di Lap Terakhir, Pedrosa dan Crutchlow Terjatuh

MUGELLO - Pembalap Tim Ducati Corse, Andrea Dovizioso, berhasil menguasai jalannya balapan di lap terakhir hingga menyentuh garis finis di Sirkuit Mugello, Italia. Sementara pembalap Tim Movistar Yamaha, Maverick Vinales, berada di posisi kedua.

Secara mengejutkan posisi ketiga ditempati pembalap Octo Pramac Racing, Danilo Petrucci. Sedangkan rekan setim Vinales, yakni Valentino Rossi, berada di urutan keempat.

Selanjutnya pembalap Pull&Bear Aspar Team, Alvaro Bautista, menempati posisi kelima. Di belakang Bautista terdapat pembalap Tim Repsol Honda, Marc Marquez, yang harus puas finis di urutan keenam.

Nasib sial dialami Dani Pedrosa (Repsol Honda) dan Cal Crutchlow (LCR Honda) yang tergelincir di lap terakhir. Saat berada di tikungan, motor Pedrosa mengenai motor pembalap Crutchlow sehingga keduanya terjatuh.

Posisi Lima Besar:

1. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP17)

2. Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1)

3. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Racing (Desmosedici GP17)

4. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1)

5. Alvaro Bautista ESP Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP16)

Pedrosa falls and wipes out Crutchlow on the last lap #ItalianGP #MotoGP pic.twitter.com/jWx3LjTJ66 — CRASH.NET MotoGP (@crash_motogp) 4 Juni 2017