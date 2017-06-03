Hasil Sesi Latihan Bebas 3 MotoGP Italia 2017

MUGELLO – Pembalap-pembalap andal tim yang tampil di gelaran MotoGP Grand Prix (GP) Italia 2017 sukses menyelesaikan sesi latihan bebas ketiganya. Melaju di Sirkuit Mugello, Sabtu (3/6/2017), Valentino Rossi berhasil menunjukkan kelasnya.
Pembalap kawakan asal Tim Movistar Yamaha itu menjadi pembalap tercepat dalam sesi latihan bebas ketiga. Meski baru kembali usai cedera, nyatanya The Doctor –begitu Rossi dijuluki- mampu mengalahkan rider lainnya dengan catatan waktu 1 menit 46,543 detik.
Melaju di belakangnya, pembalap muda berbakat asuhan Tim Repsol Honda, Marc Marquez, yang sukses finis di urutan kedua. Sementara posisi ketiga ditempati oleh Jorge Lorenzo, pembalap andalan Tim Ducati.
Usai menyelesaikan sesi latihan bebas ketiga, para pembalap kuda besi telah memperoleh hasil untuk penentuan kualifikasi dua. Dari hasil gabungan selama sesi latihan tersebut, selain Rossi, Marquez, dan Lorenzo, tujuh pembalap lain yang lolos ke kualifikasi dua adalah Alvaro Bautista (Aspar), Maverick Vinales (Movistar Yamaha), Tito Rabat (Estrella Galicia), Michele Pirro (Ducati), Andrea Dovizioso (Ducati), Dani Pedrosa (Repsol Honda), dan Aleix Espargaro (Aprilia Gresini).
Berikut hasil Free Practice 3 di Sirkuit Mugello, Sabtu (3/6/2017):
1. Valentino Rossi Movistar Yamaha MotoGP 1m 46.543s [Lap 19/20] 345km/h
2. Marc Marquez Repsol Honda Team 1m 46.865s +0.322s [18/20] 345km/h
3. Jorge Lorenzo Ducati Team 1m 46.911s +0.368s [15/18] 349km/h
4. Alvaro Bautista Pull&Bear Aspar Team 1m 46.959s +0.416s [18/20] 351km/h
5. Maverick Viñales Movistar Yamaha MotoGP 1m 46.972s +0.429s [19/20] 343km/h
6. Tito Rabat Estrella Galicia 0,0 Marc VDS 1m 47.048s +0.505s [19/21] 342km/h
7. Michele Pirro Ducati Team 1m 47.110s +0.567s [16/17] 353km/h
8. Andrea Dovizioso Ducati Team 1m 47.120s +0.577s [17/18] 352km/h
9. Dani Pedrosa Repsol Honda Team 1m 47.166s +0.623s [20/20] 345km/h
10. Aleix Espargaro Factory Aprilia Gresini 1m 47.173s +0.630s [5/16] 341km/h
11. Johann Zarco
12. Scott Redding
13. Danilo Petrucci
14. Cal Crutchlow
15. Hector Barbera
16. Andrea Iannone
17. Jonas Folger
18. Pol Espargaro
19. Loris Baz
20. Sam Lowes
21. Jack Miller
22. Bradley Smith
23. Karel Abraham
24. Sylvain Guintoli
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