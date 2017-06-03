Hasil Sesi Latihan Bebas 3 MotoGP Italia 2017

Valentino Rossi (Foto: Laman Resmi MotoGP)

Valentino Rossi (Foto: Laman Resmi MotoGP)

Karina Nur Shabrina
Jurnalis
A A A

MUGELLO – Pembalap-pembalap andal tim yang tampil di gelaran MotoGP Grand Prix (GP) Italia 2017 sukses menyelesaikan sesi latihan bebas ketiganya. Melaju di Sirkuit Mugello, Sabtu (3/6/2017), Valentino Rossi berhasil menunjukkan kelasnya.

Pembalap kawakan asal Tim Movistar Yamaha itu menjadi pembalap tercepat dalam sesi latihan bebas ketiga. Meski baru kembali usai cedera, nyatanya The Doctor –begitu Rossi dijuluki- mampu mengalahkan rider lainnya dengan catatan waktu 1 menit 46,543 detik.

BERITA REKOMENDASI

Melaju di belakangnya, pembalap muda berbakat asuhan Tim Repsol Honda, Marc Marquez, yang sukses finis di urutan kedua. Sementara posisi ketiga ditempati oleh Jorge Lorenzo, pembalap andalan Tim Ducati.

Usai menyelesaikan sesi latihan bebas ketiga, para pembalap kuda besi telah memperoleh hasil untuk penentuan kualifikasi dua. Dari hasil gabungan selama sesi latihan tersebut, selain Rossi, Marquez, dan Lorenzo, tujuh pembalap lain yang lolos ke kualifikasi dua adalah Alvaro Bautista (Aspar), Maverick Vinales (Movistar Yamaha), Tito Rabat (Estrella Galicia), Michele Pirro (Ducati), Andrea Dovizioso (Ducati), Dani Pedrosa (Repsol Honda), dan Aleix Espargaro (Aprilia Gresini).

Berikut hasil Free Practice 3 di Sirkuit Mugello, Sabtu (3/6/2017):

1. Valentino Rossi Movistar Yamaha MotoGP  1m 46.543s [Lap 19/20]  345km/h

2. Marc Marquez Repsol Honda Team    1m 46.865s +0.322s         [18/20] 345km/h

3. Jorge Lorenzo Ducati Team       1m 46.911s +0.368s         [15/18] 349km/h

4. Alvaro Bautista Pull&Bear Aspar Team     1m 46.959s +0.416s         [18/20] 351km/h

5. Maverick Viñales Movistar Yamaha MotoGP     1m 46.972s +0.429s         [19/20] 343km/h

6. Tito Rabat Estrella Galicia 0,0 Marc VDS  1m 47.048s +0.505s         [19/21] 342km/h

7. Michele Pirro Ducati Team   1m 47.110s +0.567s         [16/17] 353km/h

8. Andrea Dovizioso Ducati Team       1m 47.120s +0.577s         [17/18] 352km/h

9. Dani Pedrosa Repsol Honda Team 1m 47.166s +0.623s         [20/20] 345km/h

10. Aleix Espargaro Factory Aprilia Gresini 1m 47.173s +0.630s         [5/16]    341km/h

11. Johann Zarco           

12. Scott Redding          

13. Danilo Petrucci        

14. Cal Crutchlow          

15. Hector Barbera       

16. Andrea Iannone     

17. Jonas Folger             

18. Pol Espargaro           

19. Loris Baz                     

20. Sam Lowes               

21. Jack Miller                 

22. Bradley Smith          

23. Karel Abraham        

24. Sylvain Guintoli

(fmh)
Berita Rekomendasi MotoGP 2017 Seri Mugello Italia
Berita lainnya
Cari berita lain disini
Ruangan Anda
Topik Populer
Okezone Hari Ini