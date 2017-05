Mantap, Ahmi Septari Bertekad Kembangkan Sekolah Prototype Atlet Riau

JAKARTA - Jangan pernah bermimpi memiliki seorang atlet berprestasi dengan proses pembinaan instan. Hanya atlet dengan kemampuan spesial yang tidak perlu melalui pembinaan sejak usia dini. Untuk saat ini, nyaris mustahil menemukan atlet dengan kemampuan tersebut.

Ketua DPW Partai Perindo Riau Ahmi Septari sangat memahami situasi tersebut. Berbekal kecintaan dengan olahraha, Ahmi bertekad mengembangkan sekolah prototype atlet di Provinsi Riau.

"Insya Allah saya akan mengembangkan sekolah atlet berbakat. Pagi hari belajar bahasa Inggris, siang bahasa Arab dan sore hari para atlet berlatih sesuai cabang olahraga yang ditekuninya," kata Ahmi saat berkunjung ke Kantor Redaksi Okezone.com.

Ahmi memastikan sekolah dimaksud sudah ada di Riau. Hanya saja, pembinaan saat ini baru fokus ke cabang olahraga renang. Ke depan, cabang olahraga populer akan menjadi bagian pembinaan di sekolah tersebut.

"Kenapa baru renang? Karena renang merupakan the mother of all sports. Selain renang, ada juga lari (atletik). Kalau seorang anak sudah berbakat di dunia cabang olahraga ini, mereka akan mudah menggeluti cabang olahraga lainnya," kata Ahmi.

Ahmi bermunajat ingin menjadikan Riau seperti negara lain yang memiliki pembinaan olahraga sangat baik. Sehingga, ana-anak yang menjadi generasi penerus bisa memilih bakat dalam olahraga.