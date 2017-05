Sport Time: 5 Pebulu Tangkis Cantik di Piala Sudirman 2017

GELARAN Piala Sudirman 2017 memang sudah berakhir sejak pekan lalu, di mana Korea Selatan keluar menjadi pemenang setelah berhasil mematahkan dominasi China selama ini dengan skor tipis 3-2. Namun, ada saja hal yang menarik dari sebuah kompetisi olahraga.

Salah satunya paras cantik yang dimiliki oleh pebulu tangkis putri dunia yang tampil dan bermain di ajang Piala Sudirman 2017. Berikut lima pebulu tangkis cantik versi Okezone yang menarik perhatian di kompetisi dua tahun sekali itu.

1. Ayane Kurihara (Jepang)

Kurihara sebenarnya sudah menarik perhatian publik sejak Piala Sudirman 2015. Namun, di gelaran kali ini, pemain berusia 27 tahun itu masih tetap menarik perhatian. Wajahnya yang cantik tanpa make-up dan berkulit putih, membuatnya banyak mendapat pujian di Piala Sudirman dua tahun lalu. Bahkan, ia sempat dibandingkan dengan aktris Taiwan, Michelle Chen Yanxi, yang bermain di film ‘You Are The Apple of My Eye’.

Kurihara yang memiliki tinggi 172 cm itu sempat dimainkan satu kali oleh Jepang saat menghadapi Jerman di babak grup 1C di Piala Sudirman 2017. Bersama Kenta Kazuno, ia sukses meraih kemenangan atas pasangan Jerman, Isabel Herttrich/Mark Lamsfuss, dengan skor 21-17, 13-21, dan 21-16.

Foto: laman resmi BWF





2. Gloria Emanuelle Widjaja (Indonesia)

Memiliki tinggi 182 cm, Gloria lebih pas menjadi seorang model daripada pebulu tangkis. Ditambah lagi parasnya yang cantik, membuat pemain berusia 23 tahun selalu mendapat perhatian ketika beraksi di lapangan.

Sayang, kecantikannya tak berlaku ketika ia harus tampil di Piala Sudirman 2017. Berduet dengan Tontowi Ahmad, ia gagal menyumbang poin saat kalah melawan pasangan India, Ahswini Ponnappa/Satwiksairaj Rankireddy, dengan skor 20-22, 21-17, dan 19-21. Kekalahan itu juga membawa Indonesia kalah dengan skor 1-4.

Foto: Instagram resmi Gloria

3. Huang Yaqiong (China)

Gadis manis ini sudah menjadi sorotan saat dirinya menjuarai All England 2017. Dengan perawakannya cantik nan anggun, Yaqiong ternyata bisa berubah menjadi garang ketika tampil di dalam lapangan. Tentu saja selebrasi yang manis menambah daya tarik tersendiri.

Pemain berusia 23 tahun itu dimainkan di Piala Sudirman 2017 sebanyak tiga kali bersama Lu Kai di nomor ganda campuran. Dua kali ia sukses meraih kemenangan, namun satu kemenangan cantik gagal ia peroleh ketika takluk dari pasangan Korea, Choi Solgyu/Chae Yoo Jung, di partai puncak.

Tangisannya di luar lapangan usai gagal mengantarkan China menjadi juara, ternyata menarik banyak perhatian. Penonton seakan tak tega melihat gadis cantik menangis tersedu-sedu mengusap air matanya di luar lapangan.

Foto: Huang Yaqiong bersama partnernya Lu Kai (Getty Images)





4. Jongkolphan Kititharakul (Thailand)

Pebulu tangkis berusia 24 tahun ini selalu tampil membela Thailand saat menjalani laga di Piala Sudirman 2017. Diturunkan di nomor ganda putri sebanyak empat kali, Kititharakul berhasil meraih kemenangan dua kali dan satu kali kalah, sementara satu laga tak dimainkan karena sudah mengalami kekalahan 1-3 dari Korea di babak perempatfinal.

Kititharakul bisa dibilang sebagai pebulu tangkis yang cantik karena tak hanya eksis di lapangan bulu tangkis, tapi juga di luar. Ia memiliki paras yang cute dan memiliki badan yang perfect, bahkan layaknya seorang model. Bermodalkan tinggi 171 cm, Kititharakul lebih cocok menjadi model ketimbang pebulu tangkis.

Foto: Instagram resmi Kititharakul

5. Gronya Somerville (Australia)

Last but not least, pebulu tangkis berusia 22 tahun ini memiliki kecantikan yang tak bisa tertandingi di antara pebulu tangkis putri dunia. Somerville sangat diperbincangkan oleh para pencinta bulu tangkis dunia dengan parasnya yang komplet, ada manis, cantik, dan imut.

Memiliki tinggi 171 cm, Somerville memiliki badan yang ciamik sebagai seorang model. Bahkan tak jarang, ia selalu dijadikan model dalam promosi hal-hal yang berbau bulu tangkis. Salah satunya, produk Li Ning yang memakainya menjadi model dalam iklan mereka.

Bermain empat kali, Somerville sukses merampas empat laga tersebut dengan kemenangan bagi Australia di Piala Sudirman 2017 kategori 2, yang turun di nomor ganda putri bersama Setyana Mapasa. Bahkan, keduanya digadang-gadang sebagai pemain Australia yang bisa menembus dominasi bulu tangkis dunia, dengan saat ini menempati ranking 24 dunia di ganda putri.

Foto: Instagram resmi Somerville.

Foto: Instagram resmi Somerville.