Terinspirasi Max Biaggi, Jorge Lorenzo Ogah Pensiun Cepat-Cepat

BOLOGNA - Rider Ducati Corse, Jorge Lorenzo, bisa dibilang kini sudah tak muda lagi. Usianya kini telah kepala tiga, di mana ia baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-30 pada 4 Mei lalu. Meski begitu, Por Fuera mengaku enggan pensiun dari ajang MotoGP dalam waktu dekat, bahkan tak menutup kemungkinan untuk tetap membalap saat usianya mencapai kepala empat!

Dengan usia yang kian matang, Lorenzo sendiri mengaku kini bisa lebih baik dalam mengatur waktu kesibukan, dan juga lebih bisa fokus mempersiapkan performa menghadapi balapan. Meski begitu, pembalap asal Spanyol ini mengakui jika ia kini juga tak punya banyak waktu luang, mengingat ia harus menjalani berbagai latihan fisik agar selalu bugar.

"Kini saya punya lebih banyak waktu untuk diri sendiri. Pada usia 40, saya berharap tak terlalu tertekan dan bisa tak terlalu banyak olahraga, karena saat ini saya dipaksa menjalani rangkaian latihan yang sangat melelahkan. Saya juga ingin keliling dunia sebagai turis. Dan tentu saya akan sangat merindukan kehidupan paddock," celoteh Lorenzo kepada Panorama, yang dilansir RACER.

Ketika ditanya apakah dirinya bakal mengikuti jejak empat kali juara dunia kelas 250cc sekaligus sahabatnya, Max Biaggi yang baru pensiun dari dunia balap motor pada usia 44 tahun, Lorenzo pun tak mau menutup kemungkinan tersebut.

"Never say never! Jika memikirkannya, well, saat berusia 23 tahun, saya pikir saya takkan lama menjalani karier ini. Tapi kenapa saya tak juga berhenti? Karena saya semakin menikmati balapan, dan passion terhadap olahraga ini terus tumbuh," jelas tiga kali juara dunia MotoGP tersebut.