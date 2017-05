SPORT TWEETS: Antarkan Korea Juarai Piala Sudirman 2017, Sung Ji Hyun Isyaratkan Takkan Tampil Kembali pada 2019

PEBULU tangkis tunggal putri Korea Selatan, Sung Ji Hyun, isyaratkan takkan kembali memperkuat tim Piala Sudirman 2019 usai merebut trofi dua tahun sekali itu. Hal itu ia sampaikan lewat akun Twitter resminya @sung_ji_hyun setelah merayakan kemenangan trofinya di Piala Sudirman 2017 atas Korea Selatan 3-2.

Penampilan Sung bisa dibilang bak pahlawan bagi Korea yang selalu menjadi nomor penting untuk menyumbangkan poin. Selalu diturunkan di setiap laga Korea, Sung Ji Hyun berhasil meraih kemenangan, kecuali saat bertemu dengan Tai Tzu Ying dari Taiwan.

Bahkan, Sung Ji Hyun bisa menjadi tokoh penting di partai final Piala Sudirman 2017 melawan China saat bertemu dengan He Bingjiao. Tertinggal 0-1 dari China, ia berhasil membuat imbang menjadi 1-1 setelah berhasil mengalahkan Bingjiao dalam dua set langsung 12-21 dan 16-21.

“Mungkin ini akan menjadi kompetisi terakhir saya di Piala Sudirman dan menjadi juara,” tulisnya dalam akun Twitter resminya.

Meski begitu, Sung Ji Hyun mengaku akan tetap bermain hingga 2019, mengingat umurnya yang saat ini masih menginjak angka 25. Bahkan jika dipanggil untuk memperkuat tim Piala Sudirman, ia mengaku siap. Hanya saja, ia sadar tim pasti akan mempertimbangkan pemain muda untuk bisa berlaga di Piala Sudirman.

This might be my last can compete in the sudirman Cup and champion )— SUNG Ji Hyun - 성지현 (@sung_ji_hyun) May 28, 2017