SPORT TWEETS: Jelang Tampil di Prancis Open 2017, Djokovic Perkenalkan Pelatih Barunya

NOVAK Djokovic memperkenalkan pelatih barunya, yakni Andre Agassi jelang tampil di Prancis Open 2017. Petenis berkebangsaan Serbia itu meunggah foto dirinya bersama sang pelatih di akun Twitter pribadinya.

New gear, new coach, new start. How exciting! #NoleFam please welcome our new member @AndreAgassi 👏🙌👍 pic.twitter.com/aE53GeEw98