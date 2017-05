Musim Debutnya Tampil di MotoGP, Hayden Sering Nyontek Strategi Valentino Rossi

NICKY Hayden telah meninggalkan dunia ini pada Senin 22 Mei 2017 malam WIB. Akan tetapi masih banyak hal menarik yang belum diketahui dari sosok legenda balap MotoGP itu.

Musim 2003 merupakan debut The Kentucky Kid –julukan Hayden – di ajang MotoGP. Berkat penampilan brilian di ajang Amerika Motorcyclist Association (AMA) Superbike Champions dengan keluar menjadi juara pada 2002, Tim Repsol Honda pun tak segan menunjuknya untuk ditandemkan dengan Valentino Rossi.

Saat itu jelas, Hayden berstatus pembalap minim pengalaman di kelas MotoGP. Beruntung, Hayden satu tim dengan Rossi yang kala itu telah meraih dua gelar juara MotoGP. Satu tim dengan Rossi tak disia-siakan Hayden.

Ia kerap menyontek strategi yang digunakan Rossi jelang mentas di atas sirkuit. Namun, ia tidak menanyakan hal itu langsung ke Rossi, melainkan kepada kepala kru Rossi yakni Jerry Burgess.

“Ya, saya sedikit mendapatkan akses terkait setting-an motor Rossi. Terkadang jika saya tidak yakin terkait ban apa yang akan saya gunakan, saya akan menanyakan hal itu kepada Jerry Burgess. Saya bertanya, ‘apa yang terjadi di sini, apa yang Valentino pikirkan tentang ini atau ban itu,” kata Hayden dalam wawancara eksklusif dengan Motor Sport pada 2003.

Berkat contekan dari Rossi plus ditunjang skill balap yang mumpuni, Hayden pun finis di posisi lima klasemen akhir MotoGP 2003 dengan koleksi 130 poin. Berkat keberhasilan itu Hayden keluar sebagai rookie of the year 2003.