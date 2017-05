Balas Cuitan Fans, Ini Tweet Terakhir Nicky Hayden yang Menyayat Hati

CESENA – Dunia masih dirundung duka setelah kabar meninggalnya juara dunia MotoGP Grand Prix (GP) 2006, Nicky Hayden. Pembalap berjuluk The Kentucky Kid itu dinyatakan meninggal dunia, Senin 22 Mei 2017 malam WIB.

Sebelumnya, rider berkebangsaan Amerika Serikat itu mengalami kecelakaan parah di sekitar pantai Kota Rimini, Italia, Rabu 17 Mei 2017. Hayden berada di Rimini untuk melakukan balapan Superbike yang digelar Minggu 21 Mei 2017.

Hayden sendiri dikenal sebagai pembalap yang ramah terhadap penggemarnya. Ia disukai karena selalu tersenyum dan memiliki kepribadian yang menyenangkan. Kicauan terakhir sang rider pun menggambarkan hal itu. Melalui akun Twitter pribadinya, Hayden membalas cuitan penggemarnya dengan jenaka.

“Terima kasih Nicky, Anda akan selalu menjadi nomor satu bagi kami. Anda harus belajar bahasa Italia, dan saya pun harus mulai belajar bahasa Inggris,” tulis salah satu penggemar Italia Hayden, @nicky6unico.

“Saya pun masih belajar bahasa Inggris,” kelakar Hayden lengkap dengan emoticon kedipan.

Nyatanya, tulisan tersebut menjadi kicauan terakhir sang pembalap. Melihat tweet terakhir itu, hati para penggemar Hayden di seluruh penjuru dunia pun remuk. Dengan segala tingkahnya yang menyenangkan, sosok The Kentucky Kid boleh saja hilang. Namun, kenangan tentang sang pembalap tidak akan sirna. Selamat jalan Nicky Hayden!

I still trying to learn English 😉 https://t.co/1aiguOmu5a— Nicky Hayden (@NickyHayden) May 16, 2017