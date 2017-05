SPORT TWEETS: Jelang Prancis Open 2017, Nadal Bersiap

PETENIS asal Spanyol, Rafael Nadal, tengah bersiap untuk turun di Prancis Open yang akan digelar pada 28 Mei hingga 11 Juni 2017. Nadal yang memiliki keahlian saat bertanding di lapangan tanah liat mengunggah foto di akun Twitter-nya, @RafaelNadal.

Dalam posting-an tersebut, Nadal meminta timnya untuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk bisa tampil maksimal di Prancis Open tersebut. Tak hanya itu, petenis berusia 30 tahun itu juga berterima kasih atas kerja keras timnya untuk tetap mempersiapkan hal yang dapat mendukung penampilannya di atas lapangan.

Petenis dengan julukan The King of Clay itu tentu berharap mampu membawa titel Grand Slam Prancis Open yang ke-10 tahun ini. Maklum saja, Nadal tercatat sebagai petenis yang mampu merengkuh gelar terbanyak di Prancis Open yakni dengan sembilan trofi.

Spring clay season has been incredible. Thank you team! Now on to Paris. https://t.co/dt9lYBrCMf pic.twitter.com/4Q38yiMVPD— Rafa Nadal (@RafaelNadal) May 24, 2017