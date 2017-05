Aduh! Persiapan PON Papua 2020 Dinilai Lamban

JAYAPURA - Pengurus harian KONI Kabupaten Merauke mempertanyakan kesiapan perhelatan PON 2020 Provinsi Papua, yang dinilai lamban padahal ajang tersebut akan diadakan tiga tahun lagi. Sub PB PON 2020 Kabupaten Merauke hingga kini belum dilantik. Padahal, pelaksanaan PON 2020 Papua hanya menyisakan waktu tiga tahun jelang perhelatan bergengsi tersebut.

Wakil Ketua I KONI Kabupaten Merauke, Samuel Tanalepy, kepada awak media di Jayapura mengaku kedatangannya ke Jayapura adalah untuk bertemu KONI Papua guna menyampaikan kesiapan mereka dalam pergelaran PON 2020. Sebelumnya, lanjut dia, pihaknya telah berkoordinasi dengan PB PON pusat terkait hal itu.

"Dari lima klaster di Papua, KONI Merauke sebagai salah satu klaster yang akan melaksanakan PON 2020, hari ini dan kemarin datang ke KONI Provinsi Papua dengan harapan KONI Papua dapat menangkap keinginan KONI Merauke dalam Persiapan PON 2020 mendatang, karena ini juga petunjuk PB PON Pusat," kata Samuel, Selasa 23 Mei 2017.

Selain itu, lanjut Samuel, pihaknya datang ke KONI Papua untuk meminta mereka berkoordinasi dengan PB PON Papua terkait semua kesiapan acara tersebut. Pihaknya meminta PON tidak mencampuradukan penyelenggarakan ajang tersebut dengan politik.

"Kami harapkan PON Papua tidak dicampuradukan dengan politik, olahraga ya olahraga, politik ya politik, jangan dicampur kalau mau PON Papua sukses," tegasnya.

Sementara, Sekretaris KONI Merauke, Antonio Liberto, mempertanyakan urung dilantiknya kepengurusan Sub PB PON Merauke.

"Sampai saat ini belum ada pelantikan sub PB PON di Merauke, padahal sudah sejak 2015 terbentuk," katanya.

Menurutnya, dengan dilantiknya Sub PB PON Merauke, pekerjaan dan persiapan bisa segera dilakukan demi menyukseskan PON Papua 2020.

"Karena Kabupaten Merauke siap untuk dilantik panitia Sub PB PON-nya. Kami berharap panitian PB sub PON Papua dapat melantik semua sub PON di lima klaster yang ada sehingga kami bekerja ada payung hukum dan koordinasinya juga dapat terarah," tegasnya.

"Jangan sampai Panitia PB PON Papua juga mengangkat isu-isu politik dalam rangka persiapan PON yang ada, sehingga menghambat. Jadi komitmen tetap haris diperhatikan," sambungnya.