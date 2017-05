SPORT TWEETS: Ikuti Triathlon, Rio Sukses Tempati Posisi Keempat

MANTAN pembalap Formula One (F1), Rio Haryanto, mengikuti ajang Triathlon di Pulau Bintan, Kepualuan Rio, pada 20-21 Mei 2017. Hal tersebut terbukti dari unggahan fotonya di akun Twitter-nya, @RHaryantoracing.

Beruntungnya, Rio berhasil menyabet posisi keempat di ajang tersebut. Dengan hasil tersebut, Rio terlihat sangat senang. Mantan pembalap Tim Manor itu juga memamerkan raihannya tersebut di akun Twitter-nya.

Finished P4 in the group category on my first triathlon experience. Gonna train harder and get better next 💪 #TeamRH pic.twitter.com/vTfhhowsuf— Rio Haryanto (@RHaryantoracing) May 20, 2017