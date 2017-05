SPORT TWEETS: Tak Hanya Datang dari MotoGP, Ini Ucapan Simpati dari Pembalap Supercar untuk Hayden

MANTAN pembalap MotoGP, Nicky Hayden, harus mengembuskan napas terakhirnya pada Senin 22 Mei 2017 malam WIB. Hayden tutup usia setelah mengalami kecelakaan dan mendapatkan cedera parah di bagian kepalanya.

Banyak ucapan belasungkawa yang diberikan kepada pembalap asal Amerika Serikat itu. Tak hanya datang dari rekannya di MotoGP dan juga Superbike, salah satu pembalap Supercar, Scott McLaughlin.

Ungkapan belasungkawanya itu diucapkan melalui akun Twitter @scottmclaughlin93.

It hit home hearing the passing of Nicky Hayden, thoughts and prayers with his family and friends a bloke taken way to soon, rest easy mate pic.twitter.com/gF8KV5fM3Y— Scott McLaughlin (@smclaughlin93) May 23, 2017