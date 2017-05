Hayden Meninggal Dunia, Ini Ungkapan Belasungkawa dari Mercedes dan Hamilton

CESENA – Legenda balap MotoGP, Nicky Hayden, mengembuskan napas terakhirnya pada 22 Mei 2017 malam WIB. Hayden tutup usia setelah mengalami kecelakaan saat bersepeda di Rumini, Italia pada Rabu 17 Mei 2017 waktu setempat.

Akibat kejadian itu, Hayden sempat mendapat perawatan intensif di beberapa rumah sakit di Italia. Namun sejak mendapatkan perawatan tersebut, kondisi Hayden malah semakin menurun bahkan sempat dikabarkan koma.

Kepergian salah satu mantan juara dunia MotoGP itu menuai banyak simpati dari rekan-rekan seprofesi. Bahkan, ungkapan belasungkawa datang dari pembalap Formula One (F1), Lewis Hamilton.

“Kepada Nicky, Anda akan sangat dirindukan. Semoga Tuhan menempatkan Anda di tempat tertingginya. Anda akan selamanya di hati kami. Pikiran dan doa saya untuk Anda dan orang yang Anda cintai,” ujar Hamilton, mengutip dari City AM, Selasa (23/5/2017).

Bahkan, Tim Mercedes juga turut mengunggah ungkapan belasungkawanya melalui Twitter. “Sekali juara akan tetap menjadi juara,” cuit Tim Mercedes di akun Twitter.

Once a Champion, always a Champion.

Godspeed Nicky. pic.twitter.com/1GE1iYocXM— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) May 22, 2017